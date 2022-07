La polizia becca due volte un pirata della strada a bordo di una Chevrolet Camaro SS

Vi è mai capitato, in una stessa sera, di essere fermati due volte da una volante? Non è stato fortunato, ma in realtà nemmeno tanto furbo, un possessore di una Chevrolet Camaro SS che ha voluto sprigionare i cavalli della sua vettura a Las Vegas su una strada dove il limite di velocità era appena di 56 Km/h.

Tante volte sentiamo storie bizzarre con protagonista la celebre vettura di Chevrolet, come quella volta che una Camaro si è schiantata contro un palo della luce. La polizia di North Las Vegas, infatti, ha fermato lo scorso 15 luglio, per ben due volte, un possessore di una Camaro SS.

La prima volta, infatti, la volante ha interrotto la spericolata guida dell'uomo a 117 Km/h in una strada dove il limite era bloccato a 56 Km/h, salvo graziarlo con una multa piuttosto salata. Più tardi, però, lo stesso personaggio ha ripreso la sua guida sportiva ad una velocità ancora maggiore, ben 160 Km/h, nelle stesse strade venendo fermato da un'altra auto della polizia che questa volta non ha avuto alcuna pietà: multa, arresto e sequestro del veicolo.

Si tratta di un'esperienza che sicuramente il possessore della Camaro SS ricorderà a lungo visto che dovrà pagare conseguenze carissime per aver giocato con i 455 cavalli della sua auto nel posto sbagliato.