Polizia arresta un uomo dopo un inseguimento di sei ore

Le autorità californiane hanno appena arrestato un individuo in fuga nell'area intorno a Los Angeles. Secondo quanto dichiarato dalle forze dell'ordine e dai media locali, pare che l'inseguimento sia durato ben sei ore e abbia interessato tutta l'area a sud della California.

NBC Los Angeles afferma che l'inseguimento abbia avuto inizio il 3 febbraio alle 19:00 ora locale in seguito al report di un sospetto armato. La polizia ha risposto immediatamente alla chiamata scoprendo che l'individuo era già in macchina e che questi non aveva alcuna intenzione di obbedire alla legge.

Pertanto l'inseguimento è stato inevitabile, e l'operazione ha purtroppo raggiunto anche velocità elevate, nonostante il fuggitivo si sia anche concesso un'andatura a velocità di crociera con la sua Chevrolet Malibu in alcune aree. Parlando ai media locali, sergente del dipartimento di polizia di Los Angeles, Juan Garcia, ha riferito che le autorità non hanno provato a mandare in testacoda la vettura poiché il sospetto era presumibilmente armato.

Ecco le sue parole nel merito:"Le nostre procedure in genere ci proibiscono di applicare un tamponamento ai danni di qualcuno che si presuppone sia armato, poiché questo ci svantaggia quando mandiamo la macchina in testacoda. In quel momento saremmo faccia a faccia, e non è molto sicuro."

Garcia ha poi aggiunto che in ben venti anni di servizio al dipartimento non gli è mai capitato di partecipare a inseguimenti dalla durata di sei ore. In questo caso l'operazione si è conclusa nei pressi di Ontario, in California, ma soltanto perché la Malibu ha subito una foratura al pneumatico anteriore sinistro.

Secondo NBC Los Angeles ciò non avrebbe comunque impedito al sospettato di continuare la sua corsa per vari chilometri e più di un'ora. Alla fine deve aver capito di non poter evitare l'arresto, così ha lasciato la macchina in condizioni pietose e ha accettato l'inevativabile.

L'individuo è accusato di furto con scasso, resistenza all'arresto e fuga aggravata, per cui supponiamo che i prossimi mesi per lui non saranno affatto facili. A proposito di inseguimenti bizzarri vi consigliamo di dare un'occhiata a un tizio il quale ha deciso di scappare in autostrada nonostante avesse una moto incastrata nell'auto. Infine non possiamo non menzionare il proprietario di una Camaro modificata che, dopo esser scappato dalle forze dell'ordine, è stato comunque arrestato in seguito ad un incidente ad alta velocità.