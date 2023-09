Polestones 01, il SUV cinese disegnato da Pininfarina: sembra il Defender ma costa la metà

E' stato svelato in queste ore il Polestones 01, un nuovo spettacolare SUV cinese dalla firma di assoluto pregio. A disegnarlo è stato infatti niente di meno che il nostro connazionale Pininfarina, che di recente ha presentato la Barchetta.

Si tratta di un SUV extra large dotato di sei o sette posti, e con un motore ibrido che in solo elettrico permette di percorrere 235 km, mentre in combinato con il termico arriva a 1.115 chilometri, una distanza enorme.

“L’estetica orientale – il commento di Matteo Piguzzi, Vice President Design di Pininfarina Shanghai - sostiene il principio del ‘less is more’. Nel disegnare Polestones 01 ci siamo ispirati al carattere cinese ‘SHI’, che significa 'roccia'. Lo ritroviamo nel logo, nel design dinamico dei fari anteriori, nei raffinati fari posteriori tridimensionali e nella presa d’aria quadrata e maestosa. La linea orizzontale sul profilo del veicolo trasmette pulizia formale, mentre gli archi robusti delle ruote e i cerchi di grandi dimensioni accentuano la sua potenza all’aperto, conferendogli una forte personalità. Il risultato finale è un solido SUV fuoristrada che si allinea perfettamente alle attuali tendenze del segmento“.

Al di là dell'aspetto estetico decisamente riuscito con forme geometriche e moderne, sorprendono gli interni, dove in seconda fila fanno bella mostra di se dei sedili in stile aereo. Ma non finisce qui perchè troviamo anche un sistema di cucina integrato nella zona posteriore del SUV, con tanto di fornello a induzione e dispenser dell'acqua, alimentato attraverso la corrente.

Che dire poi della veranda che si può montare in soli cinque minuti, trasformando di fatto il Polestenos 01 in una sorta di camper. Le dimensioni totali del SUV sono di 5,05 metri di lunghezza per un'altezza di 1,98 metri e una larghezza di 1,869 metri. Infine il prezzo, circa 44mila euro per la variante a 7 posti, praticamente la metà del Land Rover Defender a cui chiaramente si ispira essendo il riferimento per il mercato.

Il fuoristrada di JLR va per la maggiore fra i progettisti in Cina, e di recente proprio nel gigante asiatico era stato presentato il Baic Stone 01, un mix perfetto fra il Defender e il Range Rover. Non sappiamo se il Polestones 01 vedrà mai la luce in Italia: saremo pronti ad aggiornarvi quando avremo notizie più certe.