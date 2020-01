Polestar SLR, la moto elettrica che assomiglia a una chiavetta USB

Nell'ultimo anno oltre alle auto elettriche è scoppiato anche il boom delle moto a zero emissioni, silenziose e potenti, cosa che ha scatenato la fantasia dei designer. Oggi vi mostriamo uno dei concept più assurdi mai realizzati: la Polestar SLR di Arthur Martins.

Probabilmente il suo nome vi dirà poco, sappiate però che sta dietro ad alcuni modelli General Motors, Citroen e Volkswagen. Inoltre Martins ha firmato di recente il concept Audi Bullcycle, oggi però è il turno della Polestar SLR. Come già saprete se seguite le nostre pagine, Polestar è il marchio elettrico di Volvo, creato appositamente per la costruzione di veicoli elettrici.



A oggi abbiamo visto solo vetture a quattro ruote, chissà che un giorno però il produttore non passi alle due ruote, magari con il modello disegnato da Martins... un'opera concettuale davvero fuori dagli schemi, neppure sembra una motocicletta. Potrebbe addirittura rassomigliare a una macchina fotografica mirrorless, oppure a una futuristica chiavetta USB fotografata da molto vicino; parliamo infatti di un monoblocco di metallo da cui escono le due ruote e una sorta di manubrio per la guida. Nel design si avvicina molto più a una speed racer da terreno, una di quelle moto utili a inseguire record di velocità sul deserto, che a un veicolo urbano. Un concept di difficile realizzazione ma certamente originale all'estremo.