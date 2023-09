La Polestar Sinergy impressiona Monaco: arriva anche la collaborazione con Hot Wheels

Polestar ha presentato il vincitore dell'ultimo Polestar Design Contest, ovvero il modello "Polestar Synergy" in scala 1:1 a Monaco di Baviera durante l'IAA 2023. Inoltre, ha annunciato una collaborazione con Hot Wheels di Mattel per il prossimo Contest.

La Polestar Synergy è una supercar elettrica di fantasia che unisce tre progetti vincenti selezionati tra oltre 600 candidature, risultato di una collaborazione di oltre sei mesi tra i vincitori e il team di progettazione Polestar.

Thomas Ingenlath, CEO di Polestar, congratula i vincitori del Polestar Design Contest e sottolinea l'entusiasmo per la collaborazione con Mattel per il prossimo contest. Se la passione per il modellismo incontra il vostro piacere, sappiate che, da gennaio di quest'anno, chi ordina una Ferrari potrà ottenere omaggio una riproduzione del proprio veicolo da Amalgam.

La supercar è attualmente esposta al Polestar Space di Monaco di Baviera per tutta la durata dell'IAA 2023. Roberto Stanichi, SVP e Global Head of Vehicles di Mattel, ha espresso entusiasmo per la partnership e ha sottolineato l'importanza dell'immaginazione.

Maximillian Missoni, Head of Design di Polestar, è orgoglioso della collaborazione con i vincitori e dell'opportunità che questa offre agli studenti designer. I designer vincitori degli esterni, Devashish Deshmukh e Swapnil Desai, si sono basati su concetti ispirati alla natura e all'evoluzione emotiva nel tempo. Ecco anche la nuova Polestar 4, il veicolo più potente di tutta la gamma del brand svedese.

L'auto riflette i valori di prestazioni di Polestar e dimostra che le supercar elettriche possono essere altrettanto emozionanti delle loro controparti a combustione interna, con proporzioni e dettagli unici. Dopo la sua presentazione a Monaco, il modello in scala 1:1 farà il suo debutto negli Stati Uniti e diventerà il pezzo centrale dell'Hot Wheels Legends Tour di El Segundo, in California, a partire dal 7 ottobre 2023. Successivamente, farà altre apparizioni presso le sedi Polestar in tutto il Paese.