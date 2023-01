Polestar da record nel 2022, ma per il 2023 è previsto un boost alle vendite del 60%

Polestar ha venduto più di 50.000 auto nel 2022 segnando il miglior risultato di sempre, ma le previsioni per l’anno corrente sono ancor più rosee, con il brand svedese che si aspetta di incrementare ulteriormente le vendite dell’60%, raggiungendo quota 80.000 veicoli venduti.

Numeri assolutamente plausibili e alla portata del brand svedese, che nel 2022 ha piazzato 51.500 veicoli, 21.000 dei quali venduti soltanto nel Q4, ma le previsioni per il 2023 sono ottimistiche, perché nel corso dell’anno inizieranno anche le consegne della Polestar 3, mentre nella seconda metà dell’annata ci sarà il lancio della Polestar 4.

"Sono orgoglioso delle numerose pietre miliari che abbiamo raggiunto nel 2022 e in particolare del massiccio lavoro di squadra che è servito a realizzare il nostro trimestre più forte fino ad oggi, superando il nostro obiettivo di 50.000 veicoli globali per l'anno", ha dichiarato l'amministratore delegato di Polestar, Thomas Ingenlath. “Ora siamo completamente concentrati sul 2023. Ci saranno le solite variazioni trimestrali, ma sono fiducioso che continueremo a gestire attivamente la nostra catena di fornitura per soddisfare la crescente domanda di Polestar 2, iniziare le prime consegne di Polestar 3 e lanciare Polestar 4”.

A tal riguardo, la Polestar 3 sarà un tassello fondamentale per la crescita del brand, perché rappresenta un salto di qualità rispetto alla già ottima Polestar 2, per di più in un segmento florido come è quello dei SUV premium: Polestar 3 sarà un riferimento per autonomia e velocità di ricarica.