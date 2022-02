Polestar presenta la Polestar 2 Arctic Circle, una EV pronta per i rally su neve

La Polestar 2 ha dimostrato di essere un’auto EV dannatamente efficiente, battendo anche Tesla Model 3, ma quando le temperature si abbassano la vita si complica per le batterie. Ma Polestar non si fa impensierire dal clima rigido e svela la Polestar 2 Arctic Circle dotata di alcune chicche rallystiche che la fanno volare sulla neve.

Questo concept è un esemplare unico che si basa appunto sulla Polestar 2 Long Range Dual Motor con l’aggiunta del Performance Pack che aumenta leggermente la potenza, toccando i 470 CV e i 650 Nm di coppia, scaricati sulle quattro ruote motrici grazie all’energia fornita dalla batteria da 78 kWh di cui è dotata (a proposito di kWh, non perdetevi il nostro glossario delle auto EV, per conoscere tutti i termini della mobilità elettrica).

Il punto forte di questo esemplare non è però il motore, bensì la componentistica che si nasconde sotto alla carrozzeria, che attinge a piene mani dal mondo dei rally partendo dal nuovo set di cerchi da 19 pollici firmato OZ Racing avvolti da pneumatici da neve che misurano 245/35 R19 e dotati di 490 perni da 4 mm per aggredire le superfici ghiacciate.

Le sospensioni originali sono state aggiornate con ammortizzatori Ohlins a tre vie, che hanno permesso una nuova messa a punto del mezzo, che adesso utilizza delle molle più morbide del 30% rispetto alle originali, per poter digerire ogni tipo di terreno. In questo modo l’assetto è stato rialzato di 30 mm, e sfrutta anche nuove barre antirollio che incrementano la rigidezza torsionale e la risposta dello sterzo. La ciliegina sulla torta è un inedito sistema di launch control sviluppato da Polestar che sfrutta dei paddle montati sul volante per azionarlo.

A livello estetico saltano subito all’occhio i quattro fanali supplementari a LED di forma quadrata montati sul muso della vettura, dove spunta anche un gancio di traino dorato. Meno visibile è invece la protezione completa del sottoscocca realizzata in fibra di carbonio. La tinta dorata si ritrova anche all’interno nell’abitacolo, in particolare nel lettering presente sui sedili sportivi griffati Recaro e nelle cinture di sicurezza, mentre tra le particolarità degli interni bisogna annoverare la presenza di una piccola pala da neve in fibra di carbonio.

Joakim Rydholm, capo ingegnere del telaio in Polestaer e pilota di rally, ha creato questa vettura per le sessioni di test invernali su ghiaccio e neve, che sono fondamentali per mettere a punto la dinamica del mezzo in tutte le condizioni, come ha poi spiegato: “La messa a punto di un telaio su neve e ghiaccio ci consente di sviluppare le nostre auto in una sorta di slow motion e con una maggiore precisione. Con livelli di aderenza così bassi, possiamo sentire e analizzare la dinamica a un ritmo molto più lento rispetto all'asfalto, il che significa che possiamo davvero mettere a punto il modo in cui le nostre auto si comportano, fin nei minimi dettagli. Questo è il mio posto preferito in assoluto per sviluppare automobili”.