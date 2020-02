Polestar Precept, le immagini della nuova sportiva che sfida Tesla e Porsche

Volvo ha un sogno: combattere Tesla con la medesima moneta, anzi meglio, con auto 100% elettriche di altissima qualità a un prezzo umano. Questo sarà possibile con il marchio Polestar, creato appositamente per sfondare in campo elettrico. Ora il marchio ha svelato il suo nuovo concept.

Polestar ha chiamato la sua nuova creatura Precept, anche se speriamo vivamente che si tratti di un nome temporaneo. Si tratta di una vettura 100% elettrica nata chiaramente per mettere i bastoni fra le ruote a Tesla Model S e Porsche Taycan, a oggi le berline migliori del mercato EV. Se il frontale potrebbe, alla lontana magari, ricordare quello di una Model 3, gli specchietti retrovisori sono invece stati trasformati in telecamere - elemento già visto ad esempio su Honda E o sul Tesla Cybertruck.



Passando agli schermi interni, il conducente ne avrà uno da 12,5 pollici dietro lo sterzo e un secondo centrale da 15 pollici, montato però in verticale come sulle Model S e X. Purtroppo Polestar non ha svelato i dettagli tecnici relativi al motore, dobbiamo comunque aspettarci una unità (o meglio una doppia unità) di grande potenza e trazione All-Wheel Drive. Da questo concept potrebbe poi nascere la Polestar 3, la terza vettura del brand, che questa volta potrebbe puntare a una clientela premium.