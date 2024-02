Polestar presenta l'edizione 2024 del Design Contest in collaborazione con Hot Wheels

Polestar, il marchio svedese di veicoli elettrici ad alte prestazioni, presenta il suo Design Contest 2024 in collaborazione con il marchio Hot Wheels di Mattel, uno tra i brand di giocattoli più venduti al mondo. Il contest di quest'anno chiede ai partecipanti di stupire e affascinare i giudici con progetti ispirati ai sogni dell'infanzia.

Coniugando il distintivo DNA del design di Polestar con la loro concezione della più recente Hot Wheels da collezione, si preannuncia l'edizione più ambiziosa del Polestar Design Contest. Il progetto vincitore entrerà a far parte dell'offerta Hot Wheels, disponibile per l'acquisto in tutto il mondo, come primo veicolo Hot Wheels x Polestar ad essere prodotto all'interno di una più ampia collaborazione con i modelli di produzione Polestar.

I partecipanti sono incoraggiati a essere il più fantasiosi possibile e a spingersi oltre i limiti delle prestazioni e del design del veicolo nella loro presentazione finale. L'unico requisito è che Mattel sia in grado di tradurre il progetto finale in un veicolo pressofuso Hot Wheels in scala 1:64 e che le immagini che mostrano il design interno del veicolo e l'ambiente circostante siano incluse nel progetto.

Maximilian Missoni, Head of Design di Polestar, ha dichiarato: “I sogni hanno il potere di ispirarci e di trasportarci al di là di ciò che pensiamo sia possibile. Questa è un'occasione per tutti i designer partecipanti di spingersi davvero oltre il limite di Polestar e di dare sfogo alla propria immaginazione".

In linea con la storia di collaborazione del contest, i partecipanti selezionati prima della fase finale, sia dai professionisti del design Polestar che da quelli di Hot Wheels, saranno seguiti individualmente dal team di design Polestar per perfezionare i loro progetti presentati in vista della selezione finale.

Lanciato nel 2020, il Polestar Design Contest sfida gli aspiranti designer, sia professionisti che studenti, a creare visioni entusiasmanti in linea con il marchio e il design Polestar. Fin dalla prima edizione, il concorso ha messo in luce i migliori talenti di tutto il mondo e molti degli studenti sono andati a lavorare per il team Polestar Design o nel più ampio settore del design professionale.

"Sia Polestar che Hot Wheels dedicano tempo, energia e abilità per garantire che il design sia al centro dei nostri veicoli", ha dichiarato Ted Wu, vicepresidente e Global Head del design dei veicoli di Mattel. “Il team di design di Hot Wheels ha sempre messo in discussione l'approccio convenzionale e il Polestar Design Contest permette alla comunità dei designer di mettere in mostra le proprie capacità e di stupirci con qualcosa che non abbiamo mai visto prima, e non vediamo l'ora di vedere le proposte presentate.”

Le iscrizioni al concorso si aprono il 5 marzo 2024 e il termine ultimo per la presentazione è il 16 aprile 2024. Polestar prevede di rivelare il vincitore del concorso nel quarto trimestre del 2024.