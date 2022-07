La Polestar O2 Concept potrebbe diventare realtà: il CEO del brand vorrebbe produrla

Polestar ci aveva lasciato a bocca aperta con il reveal della O2 Concept, una bella coupé dotata di un tetto rigido retrattile che in pochi secondi la trasformava in una speedster, ma con quattro posti. In quell’occasione molti hanno espresso la propria rassegnazione di fronte al fatto che fosse soltanto un prototipo, ma le cose stanno cambiando.

Allo scorso Festival of Speed di Goodwood abbiamo visto in azione la Polestar 5, ma in esposizione c’era anche lei, la O2 Concept, che com’era facile prevedere, ha calamitato l’attenzione dei visitatori, un segno importante che riempira d’orgoglio il CEO di Polestar, Thomas Ingenlath, che intervistato ai microfoni di Top Gear ha affermato: “La mia ambizione è renderla un'auto di serie, ma non è così facile. Devi rispettare la complessità. Dobbiamo vedere dove sta andando l'O2. Quando dipingi un dipinto, è sempre bene lasciarlo riposare e guardarlo dopo un paio di mesi e vedere ancora se è un buon dipinto”.

E a giudicare dall’accoglienza che ha ricevuto a Goodwood, pare proprio che sia un dipinto di ottima fattura. Il suo look è piaciuto subito, e la sua natura “double face” esiste grazie anche alla sua natura elettrica, che permette di sperimentare soluzioni diverse da quanto fatto finora. Ingenlath ha infatti aggiunto: “È incredibile cosa puoi fare con i motori elettrici. È pazzesco e fantastico, ed è spettacolare farlo, e immaginare che tipo di macchina ci arrivi”.

Ricordiamo infatti che la O2 Concept è nata a sua volta dal prototipo della Precept, la coupé 2+2 che ha poi dato origine all’imminente Polestar 5. Rispetto a quest’ultima però offre un look più accattivante che è subito piaciuto, e che potrebbe spingere ad avviare la sua produzione, magari in edizione limitata, come è stato fatto con la Polestar 1.