Polestar senza lunotto posteriore, Clarkson: 'Sapete che hanno inventato gli specchi?'

La Polestar 4 non ha il lunotto posteriore. Presentata ufficialmente lo scorso aprile è giunta sul mercato in questi giorni ed ha incuriosito il buon Jeremy Clarkson proprio per la sua particolarità.

Attraverso il Sun Jeremy Clarkson, che ha detto ufficialmente addio a The Grand Tour, ha commentato così lo sbarco nel Regno Unito della berlina svedese: “La nuova Polestar 4, che è una sorta di Volvo elettrica poco interessante, non avrà il vetro nel lunotto. Ciò renderà difficile vedere fuori”.

La particolarità della vettura è che sarà dotata di uno schermo che sostituisce il vetro posteriore, di modo appunto da vedere ciò che succede dietro la nostra auto: “Invece di uno specchietto retrovisore – prosegue Clarkson sul tabloid britannico - avrà uno schermo che trasmetterà il segnale da una fotocamera posteriore”, quindi aggiunge: “Tutto ciò mi fa meravigliare”.

Il giornalista britannico conclude la sua analisi come al solito in maniera disarmante e ironica: “E se avessimo sempre avuto fotocamere e schermi e qualcuno avesse introdotto una nuova e semplice invenzione chiamata “lo specchio”? Sospetto che gli faremmo staccare la mano a morsi”.

Jeremy Clarkson è sempre stato decisamente contrario alle nuovissime tecnologie applicate al mondo delle auto, a cominciare dalle vetture a batteria, che ancora oggi osserva con estremo sospetto. Anche per via di questo continuo cambiamento nel settore automotive, Jeremy Clarkson, così come gli altri due “Moschettieri”, Richard Hammond e James May, si dicono “non più all'altezza” del mondo delle 4 ruote moderne, forse troppo in evoluzione per la loro visione decisamente old school, lontanissima da tutto ciò che è Tesla, guida autonomia, telecamere e sensori Lidar, e sicuramente più vicina al suono, al rumore, ai tubi di scappamento e al grasso fra i cilindri.

Il cambiamento climatico e il mondo della tecnologia che si evolve, non possono però lasciarsi prendere dai romanticismi... o forse ha ragione il buon Jeremy Clarkson?