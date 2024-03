Polestar incassa un finanziamento esterno di 1 miliardo di dollari, lo sviluppo continua

Polestar, il marchio svedese di auto elettriche controllato dal Gruppo Geely (che detiene anche Volvo), ha dichiarato di aver ottenuto un finanziamento esterno di 950 milioni di dollari; inoltre, l’azienda conferma di star facendo passi in avanti al fine di raggiungere gli obbiettivi prefissato per il 2025.

Questo nuovo finanziamento, garantito da 12 banche internazionali leader tra cui BNP Paribas, Natixis, Standard Chartered, BBVA, HSBC e SPDB, consente alla casa automobilistica con sede a Göteborg di stanziare i fondi necessari per finanziare la prossima fase di sviluppo dell’azienda. Il CEO di Polestar, Thomas Ingenlath, ha sottolineato l’importanza del grande sostegno ricevuto dai partner dell’azienda ai fini della prosecuzione di un percorso di crescita. Inoltre, è stato sottolineato che il pieno supporto di Geely ha permesso di consolidare un percorso verso il pareggio di bilancio nel 2025.

Al dibattito si è aggiunto anche il CEO del Gruppo Geely Holding, Daniel Li, il quale ha parlato della propensione a fornire un solido supporto operativo e finanziario al marchio svedese, sottolineando che l’impegno azionario in Polestar verrà mantenuto anche in funzione delle future attività finanziarie (insomma una buona boccata d’aria fresca dopo i pessimi venti soffiati di recente). Altro punto importante riguarda la realizzazione di un piano aziendale rafforzato, che mira a una maggiore efficienza interna, anche se questo avrà un costo di risorse umane: al taglio del 10% della forza lavoro avvenuto nel 2023, seguirà un ulteriore taglio del 15% quest’anno.

Polestar festeggia dunque grandi progressi sul piano aziendale e in merito al raggiungimento degli obbiettivi, il tutto mentre la gamma delle vetture è stata ampliata tramite l’aggiunta della Polestar 3, vista in anteprima a Milano, e la nuova Polestar 5.

In conclusione, oltre ai 950 milioni di dollari di finanziamento esterno garantito, l'annunciata nuova struttura azionaria di Polestar fornisce una base solida per il suo sviluppo futuro. Attraverso questo piano, Geely Sweden Holdings diventa il secondo azionista più importante, mentre Volvo Cars ha intenzione di mantenere una quota del 18%. Le prospettive di Polestar per la fine di quest’anno sono principalmente focalizzate sulla crescita del volume e un margine di profitto a due cifre.