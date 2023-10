Polestar consegna quasi 14.000 veicoli nel Q3 2023: +50% sul 2022

Polestar, il brand svedese di mobilità elettrica cresciuto sotto l’ala di Volvo Cars, continua pian piano a crescere: nel Q3 2023 l’azienda ha immatricolato 13.900 veicoli in tutto il mondo, facendo segnare una crescita del 50% rispetto allo scorso anno.

Negli ultimi 12 mesi del resto sono cambiate un sacco di cose per il marchio: una di queste riguarda il debutto di Polestar in Italia, con la Polestar 2 disponibile all’acquisto per il pubblico nostrano. Abbiamo provato la Polestar 2 con Performance Pack al debutto, ora però è già possibile ordinare la nuova Polestar 2 2024 sulla quale metteremo le mani molto presto per una prova approfondita.

Polestar ha in qualche modo anticipato anche quale sarà il suo prossimo futuro: abbiamo visto dal vivo la nuova Polestar 3 presso il neo-inaugurato Polestar Space di Milano, il primo d’Italia. Nei primi 9 mesi di quest’anno la Polestar 2 ha contribuito a portare le consegne a circa 41.700 in tutto il mondo, una crescita del 37% year-to-year; con il debutto della Polestar 4 in Cina, che sarà consegnata a partire dal Q4 2023, l’azienda si aspetta di consegnare fra le 60.000 e le 70.000 unità nel corso di quest’anno.

Siamo ovviamente lontani dai numeri fatti segnare nel 2023 da BYD e Tesla, che hanno già superato il milione di unità consegnate, parliamo però di un brand premium che ha listini più alti e veicoli particolarmente curati dei due competitor, che sta gradualmente aggiungendo nuovi mercati al suo portfolio.