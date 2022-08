Polestar conferma la produzione della O2 Roadster Concept: si chiamerà Polestar 6

Lo scorso marzo Polestar ha presentato la O2 Concept, una coupé-roadster che nel giro di poco tempo ha fatto innamorare gli appassionati per il suo design ben riuscito e originale, e grazie a questo successo mediatico, Polestar ha confermato che la O2 Concept diventerà realtà.

Il CEO del brand, Thomas Ingenlath, aveva già espresso la sua volontà nel voler dare vita alla O2 Concept, ma c’era ancora da valutare se sarebbe stata una mossa più o meno giusta da fare, ma adesso non ci sono più dubbi. L’immensa risposta mediatica ricevuta ha fatto sì che il prototipo diventasse un’auto di produzione: si chiamerà Polestar 6 e arriverà nel 2026.

Come descritta da Ingenlath, l’auto sarà “una perfetta combinazione di potenti prestazioni elettriche e il brivido dell'aria fresca con il tettuccio abbassato”, con un corpo vettura che a tetto chiuso ha un look da coupé, mentre a cielo aperto diventa quasi una speedster.

Probabilmente condividerà la piattaforma con la Polestar 5, il modello che a sua volta ha preso vita dal prototipo Precept, e adotterà un’architettura a 800 volt con una potenza attorno agli 880 CV e 900 Nm di coppia, ma le specifiche ufficiali verranno comunicate più avanti. Infine, quando uscirà, ci sarà una versione speciale denominata Polestar 6 “LA Concept” che sarà prodotta in un’edizione limitata di 500 esemplari e si caratterizzerà per la presenza di cerchi da 21 pollici, tinta carrozzeria Sky Blue e interni in pelle chiara proprio come la O2 Concept.