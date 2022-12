Polestar e CAKE presentano il Makka Sky Blue con sospensioni Öhlins

La Svezia è sicuramente in prima linea sul fronte elettrico con marchi di spicco come Polestar e CAKE. Il primo sta cambiando la mobilità a quattro ruote, il secondo invece sta caratterizzando il mondo delle due ruote con i suoi ciclomotori dal design fuori dagli schemi. Ebbene i brand hanno collaborato per creare il nuovo Makka Polestar Edition.

Per Polestar e CAKE si tratta della seconda collaborazione commerciale. Questa seconda Limited Edition Polestar del ciclomotore elettrico Makka è ora disponibile nel colore Sky Blue. La prima edizione del CAKE Makka Polestar è arrivata in colorazione Polestar Snow opaca ed è andata sold out in pochissimo tempo nel 2021.

Questa particolare edizione include un faro sottile e sospensioni di fascia alta firmate Öhlins. La nuova Limited Edition Sky Blue aggiunge anche un portapacchi posteriore rimovibile e adattabile a configurazioni differenti come scatole, portapacchi, sedili passeggeri e altro.

Il CAKE Makka Polestar Edition ha una velocità massima di 45 km/h e due modalità di guida per poter selezionare un'autonomia estesa o prestazioni equilibrate. Il ciclomotore viene venduto da CAKE ma l'edizione Polestar è disponibile esclusivamente in alcuni mercati selezionati attraverso la sezione Polestar Additionals del sito ufficiale. In Italia il Makka Polestar Edition Sky Blue si può avere dal 14 dicembre 2022 a un prezzo di 5.300 euro.Se invece siete interessati alle auto del marchio svedese, Polestar ha appena aperto gli ordini in Italia per le sue vetture Polestar 2 e Polestar 3. Dal 16 al 18 dicembre al Milano LUISS Hub è anche possibile testare la Polestar 2, affrettatevi perché gli slot liberi sono ultra limitati.