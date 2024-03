Polestar: 'Aziende scettiche verso le auto elettriche cadranno in una trappola'

In un periodo in cui molte aziende automobilistiche sono colpite da una contrazione della domanda di veicoli elettrici, il CEO di Polestar, Thomas Ingenlath, ha recentemente sottolineato che le preoccupazioni sollevate dagli scettici riguardo ai veicoli elettrici sono in realtà una sorta di "trappola" che minaccia il processo di innovazione.

Nonostante il contesto economico incerto e l'andamento del mercato dei veicoli elettrici, Ingenlath rimane fiducioso riguardo alla direzione intrapresa da Polestar. Sebbene diverse case automobilistiche abbiano rivisto le proprie strategie, preferendo temporaneamente concentrarsi su modelli a combustione interna e ibridi (proprio qualche giorno fa vi abbiamo parlato di Skoda che non sarebbe interessatata a elettrificare la propria gamma fino a quando non saranno i clienti a chiederlo), Ingenlath ritiene che questa scelta possa rivelarsi controproducente nel lungo periodo.

Secondo Ingenlath, le aziende che non abbracciano pienamente l'innovazione tecnologica, compresa l'elettrificazione, rischiano di rimanere indietro e di perdere terreno sul fronte della competitività. Egli sostiene che l'adozione di trasmissioni elettriche, batterie avanzate e sofisticati sistemi elettronici è fondamentale per rimanere rilevanti nel mercato automobilistico del futuro (ricordiamo che il 2023 è stato un anno finanziariamente difficile per Polestar).

In sostanza, Ingenlath vuole dirci che tutto il tempo nel quale le aziende continuano a investire su soluzioni a combustione è tempo perso. Queste dovrebbero cercare di investire più in innovazione nel settore delle batterie ad esempio, oppure nel cercare soluzioni alternative per creare concorrenza e dunque maggiori vantaggi per i consumatori. L'insistere sui motori a combustione interna li porterà a non essere pronti quando l'elettrico prenderà definitivamente piede tra i clienti.

Per questa ragione, Ingenlath vede un'opportunità unica per Polestar di emergere come leader in questo segmento di mercato. La focalizzazione esclusiva sui veicoli elettrici metterà l'azienda in una posizione privilegiata per soddisfare la crescente domanda di innovazione e sostenibilità nel settore automobilistico di fascia alta.