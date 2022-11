Polestar apre finalmente gli ordini in Italia: Tesla ha un nuovo concorrente

Negli ultimi anni abbiamo solo potuto parlarne in maniera distaccata, qualcuno è persino andato in Svizzera per provarle in anteprima (Matteo Valenza prova la Polestar 2 in Svizzera), ora però possiamo ordinare anche in Italia le vetture elettriche di Polestar, il marchio del Gruppo Geely e Volvo Cars.

Polestar si è sin da subito dimostrata come l'azienda anti-Tesla per eccellenza, un brand elettrificato nato da una costola di Volvo Cars per creare veicoli elettrici potenti e affidabili, con la classe che contraddistingue da sempre i veicoli svedesi. Ebbene dopo aver tanto atteso, ora possiamo ordinare le Polestar anche in Italia: scopriamo quali modelli stanno per arrivare nel nostro Paese e a che prezzo.

Partiamo dalla Polestar 2: si tratta di una berlina elettrica dal carattere premium, che si fa riconoscere soprattuto per le sue firme luminose a LED. Promette fino a 551 km di autonoma con 350 kW/476 CV di potenza a un prezzo che parte da 52.200 euro, meno di una Tesla Model 3.

Siete più orientati verso un SUV? Ecco la Polestar 3, che porta però l'asticella del prezzo un po' più in alto. È attualmente il modello top di gamma del brand svedese e può essere acquistato a partire da 94.900 euro. Promette fino a 610 km di autonomia e un tempo di ricarica dal 10% all'80% possibile in 30 minuti. Accelera da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi con potenza fino a 517 CV.

Polestar debutta dunque nel nostro con i suoi due cavalli di battaglia, nella speranza di vedere presto anche la Polestar 1.