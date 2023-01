Polestar ha aperto uno 'snowroom': un concessionario fatto di neve

Polestar ha inaugurato negli scorsi giorni uno showroom decisamente particolare, fatto completamente di neve. Qualcuno lo ha già ribattezzato 'snowroom', gioco di parole fra 'snow', neve, e 'room', stanza, ed in effetti il soprannome appare evidentemente azzeccato.

Il particolare concessionario, unico nel suo genere, si trova di preciso in quel di Rovaniemi, in Finlandia, e si tratta di uno showroom che risulta essere temporaneo e in puro stile scandinavo, aperto dallo scorso 10 gennaio 2023.

E' realizzato interamente con la neve ed è di fatto un grosso cubo di 12 metri di larghezza e di altezza, che è stato installato in piazza Kansalaistori, e costruito da Frozen Innovation, azienda specializzata nella realizzazione di impianti di neve e ghiaccio installati solitamente nei bar e negli hotel. Per costruirlo ci sono voluti circa 20 giorni e sono stati utilizzati all'incirca 3.000 metri cubi di neve trasportati su dei camion elettrici e prelevati dalla vicina stazione sciistica di Ounasvaara.

Il CEO di Frozen Innovation Taavi Heikkila, ha spiegato che per realizzare lo showroom di Polestar, che ha registrato un +123% di vendite, si è dato vita ad un processo complesso per creare uno "strato protettivo di neve" attorno alla base dello stesso. Sono stati poi impiegati degli appositi stampi per le pareti, riempiti con della neve compattata. Una volta che le pareti sono state realizzate, gli stampi sono stati rimossi dopo di che il tutto è stato completato con gli ultimi dettagli e installando anche delle sculture di ghiaccio realizzate da alcuni artisti locali.

Il risultato è una struttura spessa due metri con un soffitto a cupola, e al cui interno troveremo una Polestar 2, in vendita anche in versione BST edition, e le sopracitate sculture. Lo showroom innevato di Polestar rimarrà aperto fino al prossimo 26 febbraio e quando la struttura verrà chiusa sarà restituita alla stazione sciistica.