Polestar 6 LA Concept Edition sold out in una settimana: arriverà nel 2026

A metà agosto Polestar ha ufficializzato la produzione della O2 Concept, la coupé-roadster elettrica che ha fatto impazzire tutte sin dal primo momento in cui è stata presentata in primavera. E ad una settimana esatta dall’apertura degli ordini, la versione di lancio della Polestar 6 in edizione limitata LA Concept Edition è già sold out.

Nonostante il suo arrivo sia atteso per il 2026, i clienti non hanno perso tempo e si sono aggiudicati i primi 500 esemplari in edizione limitata, caratterizzati dalla colorazione celeste con cui è stato presentato il concept, accoppiato a cerchi da 21 pollici con design dedicato e interni in tinta bianca. Coloro che sono rimasti tagliati fuori questi primi esemplari non devono però disperare, perché Polestar ha confermato che successivamente partirà la produzione di serie della vettura.

"L'alto interesse dei nostri clienti mostra che una straordinaria roadster elettrica come Polestar 6 ha un'elevata rilevanza nell'arena delle auto sportive", ha affermato Thomas Ingenlath, CEO di Polestar. ”La combinazione open-top-più-elettrico ha attirato anche i petrolhead più incalliti”.

Ricordiamo che la Polestar 6 condividerà la piattaforma con la Polestar 5, adottando quindi un’architettura di ricarica a 800 volt e un powertrain dual motor che offrirà 884 CV e 900 Nm di coppia, che le donano uno scatto da 0 a 100 km/h in 3.2 secondi e una velocità massima di 250 km/h.