Polestar 5 pronta al debutto: la GT a 4 posti sarà al Festival of Speed di Goodwood 2022

Il concept Precept è diventato ufficialmente Polestar 5, e finalmente la vedremo nella sua versione finale durante il Festival Of Speed di Goodwood 2022. Sarà la prima auto GT 2+2 del marchio svedese e avremo modo di vederla in azione prima del suo debutto sul mercato nel 2024.

Assieme all’annuncio, Polestar ha pubblicato anche una serie di nuove immagini che ritraggono la vettura completamente avvolta da un wrap “poligonale” bianco e nero che cela le linee definitive, ma sono evidenti i chiari rimandi agli stilemi a cui ci ha abituato Polestar, e chiaramente si nota la somiglianza con il concept Precept presentato l’anno scorso, nato con l’obiettivo di andare a pestare i piedi a Tesla e Porsche in un segmento di mercato che si fa sempre sempre più competitivo.

Tra le immagini sono presenti anche alcuni scatti che mostrano l’abitacolo della vettura, caratterizzato dal volante con un nuovo design e un tunnel centrale particolarmente alto che diventa quasi un tutt’uno con il sistema di infotainment posizionato in verticale.

A Goodwood, la Polestar 5 non sarà soltanto in esposizione al First Glance Paddock, ma la vedremo anche in azione sull’asfalto dell’hillclimb che contraddistingue l’evento. A tal proposito, il CEO di Polestar, Thomas Ingenlath, ha affermato che: “Goodwood è il nostro posto preferito per mostrare le nostre auto in un ambiente entusiasta. Quest'anno, siamo orgogliodi di mostrare Polestar 5 in salita! Il nostro team di ricerca e sviluppo nel Regno Unito sta facendo un lavoro straordinario nello sviluppo dell'auto e siamo orgogliosi di poter mettere in evidenza il loro duro lavoro in questa fase iniziale”.