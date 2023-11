Polestar 5 e il mistero dell'assenza del lunotto posteriore

La Polestar 5, presentata durante il primo Polestar Day a Los Angeles, ha attirato l'attenzione del pubblico per il suo design audace e all'avanguardia. Tuttavia, una caratteristica in particolare che ha catturato l'interesse di molti, è stata l'assenza di un lunotto posteriore.

La casa automobilistica, che sta registrando ordini record in Europa, ha pubblicato immagini dell'intera gamma permettendo agli appassionati di osservare il design esterno della Polestar 5. La parte anteriore del veicolo è caratterizzata dai fari divisi, richiamando in qualche modo il design della Polestar 4. Questa berlina presenta anche una griglia "non convenzionale" e un tetto che scende verso il bagagliaio, conferendo al veicolo un design simile a una Tesla o persino a una nave.

Il primo prototipo della Polestar 5, chiamato "Precept Concept", fu presentato nel 2020 come una berlina in stile coupé con un sorprendente LiDAR sul tetto. Nel corso del 2021 l'azienda ha rilasciato teaser e anteprime, inclusa un'apparizione al Festival of Speed di Goodwood, con il veicolo ancora camuffato. Tuttavia, è stato solo nel novembre di quell'anno che la Polestar ha mostrato la berlina senza camuffature (Entro fine anno dovrebbe aprire il primo Polestar Space in Italia).

Mentre la Polestar 5 si presenta come una berlina con caratteristiche distintive, l'assenza del lunotto posteriore rimane una scelta audace e distintiva, e sottolinea un approccio innovativo della casa automobilistica svedese.