Polestar, 450 dipendenti licenziati, 15% forza lavoro: pesa l'annata difficile

In un recente annuncio, che ha causato onde di preoccupazione attraverso il settore automobilistico, Polestar ha dichiarato una drastica riduzione del personale del 15% a causa delle vendite deludenti. Questa notizia amara getta un'ombra sul successo passato, ma la casa automobilistica è determinata a superare anche questo ostacolo.

La decisione di eliminare circa 450 posizioni a livello globale è stata motivata dalle "condizioni di mercato difficili" che affliggono il settore delle auto elettriche. In un contesto in cui diversi produttori stanno affrontando sfide simili, Polestar si unisce al coro di aziende che reagiscono prontamente per adattarsi alle mutevoli dinamiche del mercato.

Il rapporto di Reuters rivela che Polestar ha venduto 54.600 veicoli in tutto il mondo l'anno scorso, segnando solo un modesto aumento del 6% rispetto all'anno precedente. Presentando i dati annuali, Polestar ha esposto la sua determinazione a "proteggere la posizione del proprio marchio in un mercato ancora impegnativo". La speranza di invertire questa tendenza negativa si basa sull'espansione della gamma di modelli. Sebbene le prospettive delle nuove Polestar 5, il cui mistero sul lunotto posteriore si infittisce, e Polestar 6 possano non brillare di luce propria, è previsto che la Polestar 3 e la Polestar 4 assumano un ruolo cruciale nel rilanciare le vendite.

Naturalmente, la Polestar 2 continua a rappresentare un pilastro fondamentale nella lineup, confermando la sua presenza anche nei piani futuri della casa automobilistica (ora Google Chrome è usufruibile direttamente dall'infotainment delle Polestar).

Nonostante queste sfide, Polestar continua il suo percorso, tra le difficoltà del mercato, concentrando gli sforzi sulla costruzione di un futuro più luminoso. Resta da vedere come l'espansione della gamma e altre strategie di marketing influenzeranno la ripresa della casa automobilistica in un panorama competitivo in continua evoluzione e sempre più denso di competitors.