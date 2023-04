La nuova Polestar 4 non ha un lunotto posteriore: vi spieghiamo perché

Durante il Salone di Shangai 2023 ha fatto il suo debutto la Polestar 4, il modello più veloce e potente del brand, che viene descritto come un SUV, anche se a dirla tutta il suo look è più vicino ad una coupé con assetto rialzato, con una linea che ricorda la Polestar 2 aggiungendo dettagli inediti, come la totale assenza del lunotto posteriore.

A prima vista potrebbe esserci sfuggito, ma in effetti la Polestar 4 fa a meno del lunotto, ma la vista posteriore è assicurata dalla presenza di una telecamera che manda un feed in tempo reale all’interno del display-specchio retrovisore in abitacolo. Questa scelta apparentemente strana, in realtà è stata fatta per incrementare la sicurezza a bordo, come ha spiegato il CEO del Brand.

Thomas Ingenlath infatti ha dichiarato che questo sistema è molto più sicuro soprattutto di notte, perché la camera permette una visione più ampia e completa di ciò che ci circonda, mentre con lo specchio convenzionale si vedono soltanto i due fari dell’auto che segue: “La rimozione del lunotto posteriore è un incredibile miglioramento funzionale. Di notte non vedi solo due puntini nello specchietto retrovisore, vedi molto di più. E puoi anche dedidere di vedere i tuoi figli lì dietro con la semplice pressione di un pulsante”.

Premendo un tasto il display si disattiva e rimane dunque uno specchio che permette di guardare ciò che avviene sui sedili posteriori. Una trovata originale che potremmo vedere anche in futuro su altri modelli del brand o perché no, su vetture di costruttori differenti. Infine ricordiamo che, nonostante il nome, la Polestar 4 si collocherà a metà tra la Polestar 2 (date un'occhiata alla nuova Polestar 2 BST Edition 230 da 476 CV) e la Polestar 3, sia in termini di prezzo che di dimensioni.