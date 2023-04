Polestar 4, ecco l'elettrica più veloce e potente del marchio svedese

Come anticipato negli scorsi giorni, a Shanghai ha debuttato la Polestar 4, un Suv-Coupé elettrico che va ad affiancare i modelli numero 2 e 3, ampliando così l'offerta della casa automobilista svedese controllata da Volvo.

Dopo il grande successo in Germania della Polestar 2 l'azienda punta a penetrare ulteriormente il mercato con questa inedito SUV-Coupé che arriverà in Europa nel corso dell'anno prossimo, a partire da un prezzo indicativo di 60mila euro.



La Polestar 4 deriva dalla sua sorella, la numero 3, anche se il frontale e il tetto sono stati completamente rivesti. Inediti infatti i gruppi ottici Dual Blade, mentre sul retro troviamo una coda molto slanciata, che richiama lo stile mostrato dalla concept Precept.



Tanta tecnologia all'interno, a cominciare da un tetto di vetro che rende luminosissimo il cruscotto, e che illumina al meglio i dispositivi di cui possono godere guidatore e passeggeri. Nell'abitacolo è stato posizionato uno schermo centrale da ben 15,4 pollici, fra i più grandi della categoria, con tanto di Android Automotive OS e l'aggiunta di un ulteriore schermo per la strumentazione da 10,2 pollici, oltre all'head-up display da 14,7 pollici.



A bordo troviamo anche un radar, dodici telecamere, sensori e ultrasuoni, con l'aggiunta del Pilot Assist con cambio corsia automatizzato presente però nel Pilot Pack opzione. “Con Polestar 4 abbiamo adottato un nuovo significativo approccio al design dei SUV coupé. Piuttosto che limitarci a lavorare sul modello di un SUV esistente, modificando la linea del tetto e quindi influendo su elementi come lo spazio nella parte posteriore e il comfort, abbiamo progettato Polestar 4 da zero con un nuovo concetto di SUV coupé che celebra il comfort dei passeggeri posteriori e l’esperienza di guida” ha racconTato Thomas Ingenlath, CEO di Polestar.



A livello di motorizzazioni, la Polestar 4 prevede una versione Dual Motor Long Range da 544 CV e 686 Nm che raggiunge i 100 km/h in soli 3,8 secondi, la più veloce e potente Polestar mai realizzata. La batteria è invece da 102 kWh con un'autonomia di 564 km.



Attenzione anche alla Long Range Single Motor che ha invece una potenza inferiore, “solo” 272 cavalli, ma l'autonomia è di ben 600 km con ricarica a 200 kW (32 minuti circa di tempo per raggiungere l'80 per cento del propulsore elettrico).

Infine, per quanto riguarda i cerchi in lega, di serie previsti quelli da 20 pollici, con opzione da 21, ma con il Performance Pack abbiamo in dotazione i cerchi da 22 pollici, l'impianto frenante Brembo e l'assetto Polestar Engineered.