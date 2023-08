La nuova Polestar 4 avrà la guida totalmente autonoma di Mobileye

Le Polestar del futuro si guideranno da sole grazie alla tecnologia di Mobileye. La prima auto del marchio a essere dotata della guida completamente autonoma sarà la nuova Polestar 4.

A confermare tutto è stato lo stesso brand svedese, che in un comunicato stampa ha fatto sapere che Polestar e Mobileye collaboreranno per rendere la Polestar 4 la prima auto dotata di tecnologia di guida completamente autonoma Chauffeur di Mobileye. Tale tecnologia sarà integrata da ECARX e potrebbe avere un’ulteriore applicazione nei futuri veicoli Polestar.

Per chi non conoscesse il nome Mobileye, parliamo di un’azienda che produce una tecnologia leader nel settore dei sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), già installata su oltre 150 milioni di auto in tutto il mondo. Nel prossimo futuro Chauffeur offrirà una guida del tutto autonoma che ci permetterà di non guardare costantemente la strada (eyes-off) portandoci da un punto A a un punto B in autostrada (point-to-point); sulle strade urbane e rurali invece ci sarà una guida automatizzata eyes-on.

Thomas Ingenlath, CEO di Polestar, ha commentato: "Sono molto soddisfatto di come la produzione di Polestar 4 stia avanzando. Una collaborazione con Mobileye spingerà in modo significativo l'innovazione nel nostro SUV coupé elettrico ad alte prestazioni. Sappiamo che guidare da soli non è sempre divertente ed emozionante: l'integrazione del sistema Chauffeur di Mobileye permetterà ai nostri clienti di attivare la tecnologia di guida autonoma quando lo desiderano, rendendo piacevoli tutti i viaggi futuri".

Nel frattempo la Polestar 4 è in vendita da oggi 25 agosto 2023 in Cina, nel 2024 invece arriverà in altri mercati del mondo. Le prime consegne cinesi sono previste entro la fine di quest’anno. Mentre aspettiamo l'arrivo della Polestar 4 in Europa, in Italia possiamo prenotare la nuova Polestar 2 2024.