Il Polestar 3 sarà un SUV elettrico estremamente performante, arriva il primo teaser

Sin dalla sua fondazione nel 2017, Polestar ha sempre cercato di proporre al pubblico interessanti veicoli completamente elettrici, i quali si sono sempre distinti per l'ottima qualità costruttiva, per l'elevato tasso di sicurezza e per le performance più che buone.

Il produttore svedese di EV però non possiede ancora una gamma di modelli vasta e in grado di soddisfare ogni bisogno e gusto degli automobilisti interessati ai veicoli ad emissioni zero, ma adesso un altro elemento del puzzle sta per andare al suo posto, poiché il SUV sportivo Polestar 3 si fa sempre più vicino.

Per il momento i dettagli tecnici sul veicolo sono davvero scarsi, ma è praticamente certo che andrà a basarsi su una piattaforma nuova di zecca sviluppata appositamente per modelli elettrici Polestar e Volvo. Il design della carrozzeria punterà tutto sull'efficienza aerodinamica, mentre riguardo la guida saranno i sistemi autonomi a farla da padrone. Per l'infotainment invece si farà affidamento al sistema operativo Android Automotive di Google.



Un dettaglio già ufficializzato concerne invece l'impianto che servirà a sfornare Polestar 3 a ritmi elevati. Si tratta dello stabilimento Volvo di Ridgeville, nello stato del South Carolina. Dal 2018 ad oggi vi venivano assemblate soltanto le Volvo S60, ma entro pochi mesi i modelli ad uscire dalla linee produttive locali saranno due, se non tre (si discute già del Volvo XC90).



Accontentandoci del piccolo teaser incarnato da un esemplare avvolto da un velo bianco vogliamo avviarci a chiudere con una notizia piuttosto interessante. Polestar ha deciso scambiare i propri veicoli con opere d'arte: i clienti possono inviare quadri, sculture e tanto altro per l'acquisto di una Polestar 1. In ultimo ci teniamo a menzionare l'opinione che Sandy Munro ha sviluppato in merito alla Polestar 2 di recente commercializzazione: sembra che il vano sotto il cofano anteriore goda di una eccellente ingegnerizzazione.