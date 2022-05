Polestar 3, il primo SUV elettrico della casa farà il suo debutto a ottobre 2022

L’espansione del brand Polestar continua e dopo le novità introdotte alla Polestar 2 adesso il brand di Volvo e Geely ha annunciato il suo prossimo modello. Infatti a fine anno debutterà la Polestar 3, il primo SUV elettrico della casa che nasce sulla piattaforma della Volvo XC90 ma con un powertrain a lei dedicato.

L’annuncio si nasconde tra le righe di un report finanziario riferito ai primi mesi del 2022, e al suo interno si parla appunto dei benefici che può portare un SUV in termini di vendite (il CEO di Lotus ha spiegato quanto sia necessario avere un SUV in gamma), e la Polestar 3 avrà proprio questo compito, a partire dal prossimo ottobre 2022, mese in cui farà il suo debutto sul mercato.

A tal riguardo, Thomas Ingenlath, CEO di Polestar, ha dichiarato: “Crediamo che la nostra crescita futura sarà ulteriormente accelerata dal nostro ingresso nel redditizio mercato dei SUV entro la fine dell'anno con la prima mondiale ad ottobre del tanto atteso SUV elettrico Polestar 3. Polestar 3, che sarà prodotto negli Stati Uniti e in Cina, si distinguerà tra le altre offerte di SUV e aumenterà la nostra forte traiettoria di crescita per portarci nella nostra prossima fase”.

Mancano però ulteriori dettagli riguardanti il modello, ma si pensa che possa arrivare con due tipologie di powertrain, una con motore elettrico singolo e una dual motor, e dovrebbe trattarsi di un veicolo più lussuoso e costoso rispetto alla Volvo XC90.