La Polestar 3 arriva in Italia: dove vedere il nuovo SUV elettrico

Negli ultimi anni abbiamo imparato a conoscere per bene la Polestar 2, che di recente ha anche ottenuto un piccolo aggiornamento, gli ordini della Polestar 2 2024 sono aperti da fine febbraio. Attorno alla Polestar 3 invece c’è parecchia curiosità: noi potremo vederla in anteprima fra poche ore, anche il pubblico però avrà le sue occasioni.

Il marchio di Volvo Cars e Geely sta per aprire un nuovo Polestar Space a Milano, dove la nuova Polestar 3 sarà in esposizione a partire dal prossimo 30 settembre 2023. Il 2 ottobre invece il SUV elettrico si potrà ammirare in Piazza della Scala, il 12 e il 13 ottobre presso l’Autodromo Nazionale di Monza. Tutti segnali che ci indicano come lo sviluppo di Polestar 3 sia quasi ultimato, soprattutto dopo le recenti settimane di test in condizioni climatiche estreme negli Emirati Arabi Uniti. L’inizio della produzione del SUV elettrico è previsto per il primo trimestre del 2024. La vettura ha anche fatto il suo debutto dinamico al Goodwood Festival of Speed 2023 in Inghilterra.

Molto presto saranno tre i modelli Polestar a listino: oltre a Polestar 2 e Polestar 3 avremo anche Polestar 4. Le auto si potranno ammirare nei nuovi Polestar Spaces, che saranno presenti in 27 mercati selezionati, Italia inclusa come vi abbiamo anticipato sopra.

Thomas Ingenlath, CEO di Polestar, ha dichiarato: "Il programma di sviluppo e collaudo di Polestar 3 sta procedendo bene e prevedo che la produzione inizierà nel primo trimestre del 2024. Polestar 3 è all'inizio del suo percorso e i clienti possono ora visitare i nostri space in tutto il mondo per vedere le sue proporzioni incredibili e sedersi nei suoi interni esclusivi e innovativi."

Mentre aspettiamo di saperne di più sulla Polestar 3, abbiamo guidato la Polestar 2 con Performance Pack da 476 CV di potenza.