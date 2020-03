Polestar 2 Wagon: così Volvo potrebbe sfidare la Tesla Model Y

Se seguite il mondo elettrico avrete sicuramente sentito parlare della nuova Polestar 2, elettrica svedese che mira a concorrere con la Tesla Model 3. Ebbene oggi parliamo delle Polestar 2 Wagon, che potrebbe impensierire la nuova Tesla Model Y.

L'immagine che vedete in pagina non è ufficiale, diciamolo subito; si tratta di un render realizzato da Andrew Stump, che però la società svedese (ricordiamo che Polestar è il marchio elettrico di Volvo Cars) potrebbe prendere seriamente per contrastare l'uscita della Model Y. In ogni caso il marchio europeo sarebbe in clamoroso ritardo, come già lo è con la Polestar 2 del resto.

La produzione dell'accattivante berlina è iniziata solo pochi giorni fa in Cina, mentre la Model 3 è già da tempo un indiscusso bestseller. Bisognerà davvero lavorare sodo su marketing e listini per convincere il pubblico europeo prima, americano poi. Inoltre una variante Wagon, con spazio aggiuntivo, potrebbe davvero aiutare le vendite in Nord America - dove la Tesla Model Y è appena arrivata.

Ricordiamo che la base di partenza non è affatto male: la Polestar 2 infatti monta una batteria da 78 kWh, offre 440 km di autonomia, scatta da 0 a 96 km/h in 4,7 secondi e carica a 150 kW. Siamo dunque molto vicini ai dati della Tesla Model 3, che offre un pacco batteria da 75 kWh, 560 km in versione Long Range, uno 0-100 possibile in 4,6 secondi e una ricarica a 250 kW.