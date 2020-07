Polestar 2 o Tesla Model 3? Ecco i primi confronti tra le due rivali

La Polestar 2 è stata presentata al Salone dell'automobile di Ginevra nel 2019, e fin da subito si è capito che avrebbe provato a sfidare direttamente la Tesla Model 3 di Elon Musk. Ovviamente la berlina californiana è sul mercato da tempo e ha ricevuto un lungo processo di affinamento, ma la Polestar 2 riuscirà a tenerle testa nonostante tutto?

Le prime recensioni della EV svedese sono appena arrivate sul web, con i ragazzi di Carwow che si sono appena espressi tramite un video dettagliato visibile in alto. La Polestar 2 è basata sull'architettura CMA già utilizzata per la Volvo XC40 e per altri modelli, e si muove grazie a un pacco batterie da 78 kWh che dona energia a due motori elettrici, i quali combinati erogano un output di 408 cavalli di potenza e 660 Nm di coppia.

Secondo i dati ufficiali, l'elettrica dovrebbe percorrere 443 chilometri per singola carica in ciclo EPA, ma a quanto pare la vettura non è riuscita a tener testa alle promesse riuscendo a portare a casa "appena" 357 chilometri nel mondo reale. La nota assolutamente positiva concerne però le prestazioni, che consistono in uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 4,1 secondi: si tratta di un dato inaspettato, visto che il produttore aveva parlato di 4,7 secondi.

Quelli di Carwow son poi passati a descrivere gli interni, affermando che la qualità costruttiva è sicuramente superiore a quella trovata nell'abitacolo della Tesla Model 3. Inoltre i recensori hanno descritto Android Auto come la migliore interfaccia per l'infotainment mai introdotta in un'automobile.

Tornando a parlare di lati negativi, c'è un dato certamente sorprendente che potrebbe essere parte della causa dell'autonomia non incredibile. Stiamo parlando del peso complessivo della macchina, che risulta essere superiore di ben 300 chilogrammi rispetto a quello messo sull'asfalto dalla Tesla Model 3. Secondo Carwow la massa della Polestar 2 va ad inficiare sulla piacevolezza di guida, inferiore se paragonata a quella della solita Model 3.

Se masticate un po' di inglese vi consigliamo di dare comunque un'occhiata al video in alto, ma per chiudere vogliamo anche rimandarvi all'ufficializzazione di un inaspettato accordo tra Polestar e Koenigsegg: è in arrivo una nuova hypercar elettrica?