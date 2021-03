La Polestar 2 sorprende ai test Euro NCAP: una delle auto più sicure del momento

Avete mai sentito parlare della Polestar 2? Se il mondo delle auto elettriche vi incuriosisce, la risposta sarà certamente “si”, anche perché la vettura si è subito proposta come rivale principale della Tesla Model 3. Ebbene arrivano ora buone notizie per il modello: Euro NCAP l’ha promossa su tutta la linea.

La vettura, nata dalla divisione sportiva di Volvo, rappresenta a oggi una delle migliori alternative alle auto californiane di Elon Musk, a maggior ragione dopo la prova di Euro NCAP. È un ente che conosciamo bene, poiché è quello che testa la sicurezza di tutti i veicoli in arrivo sul mercato del vecchio continente, di recente ad esempio ha provato anche la Volkswagen ID.3.

Ma torniamo alla Polestar 2: non solo ha ottenuto le 5 Stelle, il massimo, ma anche avuto punteggi eccezionali in tutte le categorie. L’auto riesce a garantire un’alta sicurezza anche per gli utenti più vulnerabili della strada, i pedoni, ambito in cui ha ottenuto un punteggio dell’80%.

Guardando alla sicurezza degli occupanti adulti il punteggio tocca addirittura quota 92%, mentre i bambini sono protetti all’89%, cifra altissima e migliore rispetto a moltissima concorrenza da 5 Stelle. Polestar ha lavorato bene anche sugli ADAS, che hanno ottenuto l’86% di efficacia. Per guardare con i vostri occhi le possibilità della vettura svedese mandate pure in play il video che trovate in pagina.