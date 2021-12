Polestar 2 Single Motor batte Tesla Model 3: il range è eccellente

Per il momento la caratteristica più discussa delle auto completamente elettriche è ancora l'autonomia per singola carica. In questo specifico ambito le Tesla la fanno ancora da padrone grazie ad un'efficienza eccezionale, ma a quanto pare le compagnie rivali stanno ricucendo rapidamente il gap tecnico.

Ci ritroviamo a parlare di questo perché nelle scorse ore la Environmental Protection Agency ha condiviso i risultati dei test sulla Polestar 2 Long Range Single Motor: la berlina elettrica svedese ha portato a casa un range di 435 chilometri per singola carica nel severo ciclo EPA. Questo significa che la macchina è riuscita a far meglio della Model 3 a trazione posteriore, che invece restituisce un range di 423 chilometri (a breve la Polestar 3 sfiderà Tesla Model Y).

Allo stato attuale dei fatti i due modelli fanno a spallate anche per quanto concerne il prezzo: la Polestar 2 richiede almeno 48.500 euro di esborso, mentre la Model 3 ha uno scalino d'ingresso pari a 49.900 euro. Tramite gli incentivi statali, cumulabili agli eventuali bonus regionali, non è così difficile accaparrarsi una delle due auto per meno di 40.000 euro.



D'altro canto però c'è da dire che la Model 3 possiede chiari vantaggi in termini di sportività. Innanzitutto la sua trazione è posteriore, e poi la potenza aggiuntiva le consente un passaggio da 0 a 100 km/h ampiamente più rapido rispetto a quello garantito dalla Polestar 2. In effetti l'efficienza della berlina californiana è comunque più elevata anche per via del divario prestazionale: il confronto in efficienza tra Model 3 e Polestar 2 rivela dati impressionanti.