La Polestar 2 è la miglior elettrica a tutto tondo, lo dice Top Gear

In questo preciso momento, e cioè alla fine di aprile del 2021, i modelli di autovetture completamente elettrici ad essere stati commercializzati si fanno piuttosto numerosi. Se fino a due anni fa questi si contavano sulle dita di una mano, adesso non c'è ancora l'imbarazzo della scelta ma ci stiamo avvicinando a tale concetto.

Detto questo, risulta quasi automatico che per un automobilista la scelta si faccia sempre più difficile, e non molte ore fa una testata sempre più orientata verso il futuro come Top Gear ha provato ad analizzare i modelli commercializzati finora per capire quale di questi sia il migliore a tutto tondo.

Alla fine dei conti il premio di migliore auto elettrica tuttofare del 2021 è andato, forse con un po' di sorpresa, alla scandinava Polestar 2. La pubblicazione ne ha lodato le intelligente scelte di design, gli interni di ottima qualità, l'estetica minimale e dissimulatrice e la dinamica altamente divertente.

"La Polestar 2 è eccellente. Questo non significa che è perfetta, ma grazie al suo carattere gentile restituisce un'anima lieve ma avvertibile. Il futuro delle auto elettriche viene costruito partendo da primi tentativi come questo, per cui il futuro delle EV è splendente. Come la stella dalla quale prende il nome, la Polestar indica il cammino." Queste le parole di Tom Ford, in forze presso BBC Top Gear Magazine.

La berlina premium a zero emissioni non vanta certamente le prestazioni o l'autonomia per singola carica di rivali come la Tesla Model 3, ma sotto altri punti di vista riesce sicuramente ad eccellere. L'esemplare provato da Top Gear è stato persino modificato per offrire un maggior numero di funzionalità, e infatti la rivista ha installato un portabagagli aerodinamico sul tettuccio con tanto di potenti fari a LED e ruote di scorta.

Prima di lasciarvi alle vostre faccende vogliamo restare nei pressi del brand svedese rimandandovi ad un recente annuncio: è in arrivo una Polestar 2 con motore singolo e 500 chilometri di autonomia. Il produttore si è oltretutto prefissato un obiettivo estremamente ambizioso: quello di costruire auto elettriche senza emettere CO2 nel minor tempo possibile.