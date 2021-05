La Polestar 2 si evolve con la chiave digitale e il controllo remoto da app

Secondo i giornalisti di Top Gear, la Polestar 2 è la migliore auto elettrica del momento, a partire dal design estetico, passando per la qualità degli interni fino alla guida briosa e coinvolgente. Ma Polestar non si ferma nello sviluppo del modello “2”, che ha ricevuto un nuovo aggiornamento del software capace di dotarla di nuove funzionalità.

La prima novità è la chiave digitale, considerata molto più sicura rispetto alla tecnologia keyless, perché non funziona tramite frequenze radio ma attraverso un segnale Bluetooth criptato, che previene ogni tipo di furto senza chiave, conosciuto come attacco relay. La chiave digitale criptata rimane custodita all’interno della app Polestar - installata sullo smartphone accoppiato via Bluetooth con la vettura - e non è richiesto alcun tipo di accesso ad essa per sbloccare l'auto.

La Polestar 2 usa i sensori posizionati attorno ad essa per rilevare l’avvicinamento del suo proprietario e sbloccare le porte, il bagagliaio o la porta di ricarica della corrente. Per l’accensione del motore, il dispositivo accoppiato deve assolutamente trovarsi all’interno dell’abitacolo.

Per il CEO di Polestar, Thomas Ingenlath, la chiave digitale è fondamentale sia per motivi di sicurezza sia di comodità, specialmente in quest’era in cui gli smartphone sono perennemente a nostra disposizione e capaci di semplificarci la vita in tante piccole azioni quotidiane.

L’altra novità introdotta con l’aggiornamento riguarda il controllo remoto di alcune funzioni dell’auto. Attraverso l’app Polestar, il proprietario dell’auto può aprire e chiudere le porte, preriscaldare o preraffreddare l’abitacolo e controllare lo stato di ricarica della batteria. Ingenlath ha dichiarato che questi sono alcuni dei tanti aggiornamenti che verranno apportati in un prossimo futuro, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e il benessere a bordo di Polestar 2, che anche a livello strutturale risulta una delle auto più sicure del momento.