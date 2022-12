Polestar 2 BST edition 270 in edizione limitata: c'è il tocco di Öhlins, Brembo e Pirelli

Fra poche ore metteremo finalmente le mani su una nuova Polestar 2, la berlina elettrica di Geely e Volvo Cars, i cui ordini sono appena stati aperti in Italia (Polestar apre gli ordini in Italia). La vettura avrà anche una particolare edizione: la BST edition 270 con prestazioni ancora più elevate delle varianti standard. Scopriamola.

Polestar ha provato la sua BST edition 270 sul Circuito Ascari sulle colline andaluse di fronte a tre partner eccellenti: Öhlins, Brembo e Pirelli. Tre nomi che non hanno certo bisogno di presentazioni, Brembo è un punto di riferimento mondiale per i sistemi frenanti, fornisce impianti anche per la Formula 1 e la MotoGP, oltre che per il settore automotive in generale. Uwe Hein, Head of System Sales and Marketing di Brembo, ha sottolineato che la collaborazione con Polestar è stata incentrata sull'attenzione alla sostenibilità e al design: "Abbiamo sviluppato pinze e dischi di minori dimensioni che richiedono meno materia prima. Questa attenzione alla sostenibilità è in linea con l'etica di Polestar". Pensando alla progettazione dei freni: "Era importante, perché le pinze colorate sono una parte molto visibile dell'auto, uniscono la bellezza italiana al design svedese".

Öhlins invece produce ammortizzatori all'avanguardia da più di 40 anni, ha collaborato con Yamaha, Ducati e BMW e le sue sospensioni fanno parte del Performance Pack di Polestar 2 e delle dotazioni di serie della BST edition 270. Infine Pirelli: nata nel 1872, è fra i principali produttori mondiali di pneumatici, sia stradali che da competizione. Mauro Alpegiani, R&D Tyre Engineer di Pirelli, ha detto in merito alla collaborazione con Polestar: "Crediamo che lo sviluppo condiviso con le case automobilistiche rappresenti un enorme vantaggio, poiché ci permette di ottenere il massimo dalla vettura. Abbiamo fiducia l'uno nell'altro e cerchiamo di migliorare insieme".

Arriviamo così a parlare delle prestazioni di questa vettura: la Polestar 2 BST edition 270 è alta da terra appena 121 mm, accelera da 0 a 100 km/h in 4,4 secondi, offre 476 CV di potenza. È un'edizione limitata con ammortizzatori regolabili a 2 vie Öhlins BST edition, cerchi in lega neri lucidi Diamond Cut da 21" BST edition, si aggiorna over-the-air. Per saperne di più: nuova Polestar 2 BST edition 270 da 476 CV.