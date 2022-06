Polestar 2 BST Edition 270: 476 CV di pura elettricità in edizione limitata

Polestar aggiunge pepe alla gamma sportiva con la nuova Polestar 2 BST Edition 270. L’elettrica è basata sulla Polestar 2 dotata di Performance Pack e ne esalta le doti grazie a 166 novità tecniche, aggiornamenti mirati a favorire prestazioni e comportamento su strada.

Il numero nel nome non è un caso: Polestar produrrà 270 esemplari di questa edizione speciale. Le prime modifiche tangibili sono ai due motori elettrici, capaci ora di sprigionare 476 CV di potenza e 680 Nm di coppia. Nell’allestimento Performance Pack la Polestar 2 si ferma a 408 CV. La batteria rimane quella da 78 kWh della Long Range. Totalmente rivisto l’assetto: l’altezza da terra è stata ridotta di 25 mm e sono stati adottati ammortizzatori regolabili Öhlins e molle più rigide del 20%. La precisione di guida è migliorata grazie ad una barra antirollio anteriore e ad inediti pneumatici Pirelli P Zero progettati appositamente.

Non può mancare un’estetica di impatto: la BST Edition 270 sarà disponibile nei colori Thunder e Snow, traducibili in grigio e bianco; opzionale la striscia adesiva centrale che attraversa l’intera carrozzeria della vettura. Esclusivi anche i cerchioni, ispirati a quelli della Polestar 1, sorella coupé ibrida.

Costruita in Cina, nello stabilimento di Chengdu, la Polestar 2 BST Edition 270 arriverà sia in Europa che negli Stati Uniti. Il prezzo previsto per il mercato americano è di 76.900 dollari, circa 71.800 euro al cambio attuale. Un bel salto in avanti rispetto ai circa 55.000 euro richiesti per la Polestar 2 con Performance Pack.