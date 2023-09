Polemica in Ue: Timmermans, papà del ban di benzina e diesel, sostituito da un ex Shell

A fine luglio Frans Timmermans, il papà del ban di benzina e diesel ha annunciato l'addio al suo incarico in Ue. In queste ore è spuntato il nome del suo sostituito e si è creata non poca polemica.

Se tutto andrà come da indiscrezioni giornalistiche, infatti, il prossimo Commissario Europeo per il clima sarà Wopke Hoekstra. Il suo nome, come riferisce Il Post, è stato proposto dal governo olandese uscente e sarà discusso dal Parlamento Europeo nelle prossime settimane, anche se sembra difficile che possa saltare.

Ma perchè la polemica? Il 47enne, ministro degli esteri uscente del governo inglese, ex vice primo ministro e ministro delle finanze, nonché figura di riferimento di Appello Cristiano Democratico, fra i principali partiti di centrodestra nei Paesi Bassi, non si è mai occupato fino ad ora di clima e sostenibilità, di fatto il suo nuovo campo lavorativo a Bruxelles.

Inoltre vanta un passato fra le fila di Shell, multinazionale che produce carburanti e che ovviamente ben poco si sposa con il ban dell'Ue di benzina e diesel dal 2035. A sollevare scetticismo nei confronti della candidatura sono stati sia alcuni europarlamentari del centrosinistra quanto le ONG che si occupano di clima.

“Nel mezzo di un’emergenza climatica, abbiamo bisogno di un leader con comprovata esperienza e valide credenziali per guidare questo portafoglio critico”, le parole di Chiara Martinelli, direttrice di CAN Europe, che esprime i suoi dubbi sulla candidatura di Wopke Hoekstra.

Pascal Canfin, Commissario all'Ambiente nel Parlamento Europeo, aggiunge su X: “Dovrà dimostrare di essere l’uomo giusto al posto giusto”, mentre Mohammed Chahim, vicepresidente del gruppo di centrosinistra Socialisti e Democratici (S&D) sottolinea: “Non è garantito che il Parlamento lo sosterrà. La probabilità che lo sosteniamo dipende da se ci sorprenderà durante l’udienza. Ma non siamo molto entusiasti di lui”. A questo punto si attende il passaggio all'EuroParlamento per capire come evolverà la vicenda ma non sembrano previste sorprese.