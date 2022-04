È pole position! Leclerc partirà in prima posizione al GP di Australia di F1

Il GP di Australia in Formula 1, per il fuso orario, è cominciato ufficialmente questa mattina con le qualifiche che hanno riservato non pochi colpi di scena. Leclerc, a bordo della sua F1-75, ha segnato il miglior tempo all'ultimo tentativo del Q3 strappando la pole position alla Red Bull di Verstappen.

Dopo la scorsa incredibile pole a Jeddah di Perez, che ha accompagnato la vittoria dell'attuale campione del mondo al gran premio di Arabia Saudita, il Cavallino Rampante torna a galoppare con il predestinato che all'ultimo tentativo rompe il cronometro segnando il miglio tempo della sessione. Il monegasco, dunque, partirà dalla prima posizione, seguito però da Verstappen e Perez.

Molto sfortunato, invece, Carlos Sainz che chiude nono dietro persino ad Hamilton e Russel, in corsa per il podio con la loro rispettiva quinta e sesta posizione. Erano 15 anni che la Ferrari non conquistava una pole in Australia, da quando Raikkonen non la spuntò con un super giro nel 2007. Ad ogni modo, i punti in palio verranno conquistati soltanto nel GP di domani che inizierà, secondo il fuso orario italiano, alle 7 di mattina per dare modo ai piloti di correre senza il sole in faccia che ha causato non pochi problemi in Q3.

