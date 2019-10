È Pole Position Ferrari al GP del Messico! Declassato Verstappen

Qualifiche da batticuore anche questa volta, al GP del Messico, per la Formula 1. Dopo un week-end di prove libere dominato quasi esclusivamente dalle "Rosse", ci si aspettava tanto da Charles Leclerc e Sebastian Vettel, che non hanno deluso.

Dopo un Q1 abbastanza prevedibile è stata un po' sorprendente la prestazione di entrambe le Renault nel Q2, che sono state prematuramente escluse dal Q3 per essersi qualificate in dodicesima (Hulkenberg) e tredicesima (Ricciardo) posizione. Sono andate molto forte invece le due McLaren guidate da Sainz e Norris, posizionati rispettivamente in settima e ottava posizione in griglia, dietro soltanto all'imbattibile trio di costruttori formato da Mercedes, Ferrari e Red Bull.

Davanti la bagarre è stata tremenda e, nonostante la Mercedes fosse un po' sotto tono, la battaglia è rimasta viva fino alla fine fra Verstappen, Leclerc e Vettel, posizionati proprio un questo ordine dopo il loro primo tentativo. Il secondo, di tentativo, è stato però viziato dallo scontro con le barriere di Valtteri Bottas nella percorrenza dell'ultima curva. L'incidente ha provocato l'attivazione del regime di bandiera gialla, costringendo tutti i piloti a rinunciare all'ultimo giro di qualificazione e restare sui propri tempi registrati in precedenza. Verstappen però non ha badato alle regole, passando in full gas a pochi metri dalla macchina distrutta di Bottas, e rischiando di mettere in pericolo l'incolumità propria e dell'altro pilota ancora a bordo dell'abitacolo.

Per questo motivo l'olandese è stato declassato dalla prima alla quarta posizione, andando a comporre la griglia di partenza finale del GP del Messico:

Charles Leclerc (Ferrari) Sebastian Vettel (Ferrari) Lewis Hamilton (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull), penalizzato di tre posizioni Alexander Albon (Red Bull) Valtteri Bottas (Mercedes) Carlos Sainz (McLaren) Lando Norris (McLaren) Daniil Kvyat (Toro Rosso) Pierre Gasly (Toro Rosso) Sergio Perez (Racing Point) Nico Hulkenberg (Renault) Daniel Ricciardo (Renault) Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) Lance Stroll (Racing Point) Kevin Magnussen (Haas) Romain Grosjean (Haas) George Russel (Williams) Robert Kubica (Williams)

La Ferrari è adesso chiamata a recuperare dalle prestazioni non eccezionali di Giappone e Russia, sperando magari in una giornata indimenticabile come quella di Monza. In ogni caso l'orario per il via alla gara è fissato per le 20:10 di questa sera, per una serata di sport imperdibile all'Autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico.