La Polaris Slingshot migliorata sta arrivando: divertimento allo stato puro

La Polaris Slingshot è una vettura assolutamente eccitante, la quale punta tutto sulla leggerezza per restituire al conducente sensazioni molto peculiari e una rapidità d'utilizzo eccezionale.

L'attuale Polaris Slingshot è arrivata da poco sul mercato, e ha subito impressionato i suoi acquirenti grazie alla ottima trasmissione AutoDrive, la quale però non è esente da difetti. In molti casi i clienti del brand si sono lamentati ad alta voce:"può mandarti su tutte le furie alle volte."

Dal suo canto la compagnia ha immediatamente fatto sapere di voler ascoltare i propri clienti, pertanto entro pochi mesi li accontenterà attraverso una trasmissione "completamente rivista". Secondo Polaris quest'ultima porterà in dote "miglioramenti sensibili nelle cambiate ad alte e basse velocità, ma anche cambiate più dolci, veloci e consistenti."

Gli upgrade però non si fermeranno a questo, poiché il cambio manuale a cinque marce verrà abbinato a un nuovo volante con tanto di palette per il cambio dei rapporti. Questa dotazione sarà di serie per la Slingshot R e optional per i modelli meno costosi con trasmissione AutoDrive. Non mancherà inoltre la funzione Hill Hold per tutte le varianti, consentendo al bolide di restare immobile quando in sosta su discese e salite ripide.

Riassumendo: tutti i consumatori i quali acquisteranno una Polaris Slingshot nel corso del prossimo anno riceveranno quanto appena descritto, ma gli attuali proprietari del veicolo non resteranno a bocca asciutta. Oltre alle calibrazioni del cambio e alla funzione Hill Hold potranno anche installare le levette al volante.

Per chiudere restando in tema di mezzi a tre ruote vogliamo rimandarvi al successo appena riscontrato da Arcimoto: il brand vola in borsa con un +69 percento in un solo giorno. Il CEO di Arcimoto ha inoltre riferito che il primo individuo ad aver distrutto un suo veicolo è stato nientepopodimeno che Elon Musk: il carismatico leader di Tesla gli ha sfasciato un prototipo di Arcimoto contro un muro alcuni mesi prima della commercializzazione.