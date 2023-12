Pol Espargaro, che regalo da KTM: una supercar da 530 cavalli

Pol Espargaró ha rivelato di aver ricevuto una "Batmobile" come regalo di nozze da parte di KTM. Con un sorriso, Espargaró ha commentato: "È l'auto di Batman. È fantastico, non me lo aspettavo, sono molto felice."

La Batmobile di Pol è nientemeno che una spettacolare KTM X-Bow GT4, un modello progettato per le competizioni di endurance. Quest'auto si distingue per la sua carrozzeria in fibra di carbonio completamente chiusa, con una cupola che si solleva come quella di un aereo da caccia, conferendo un aspetto davvero impressionante (ecco la collezione di auto sportive di Jorge Martin).

Equipaggiata con un motore Audi turbo 2.0 TFSI turbocompresso che eroga fino a 360 CV, la Batmobile raggiunge una velocità massima di 265 km/h e pesa solamente 999 kg. La sua accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli 3.9 secondi.

Questa versione della KTM X-Bow, sviluppata in collaborazione tra KTM e Reiter Engineering, è estremamente esclusiva, con un prezzo che supera i 152.000 tasse escluse. La produzione di questa versione è altamente limitata, con solamente quindici unità prodotte nella primavera scorsa.

