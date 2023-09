Pol Espargaro da batticuore: 198 battiti al minuto in India causa caldo

Il ritorno di Pol Espargaro a Silverstone dopo l'infortunio di Portimão è stato segnato da condizioni fisiche notevolmente limitate rispetto ai suoi rivali. Anche se sono passati quasi due mesi, la gara di Domenica a Buddh ha provato seriamente il pilota.

Di incidenti, purtroppo, parliamo spesso e l'incubo di ciò che accadde in Malesya nel 2011 è ancora vivo nella mente di molti: Paolo Simoncelli ha affermato di rivivere quel terribile momento nell'incidente che ha coinvolto Peco Bagnaia.

Le condizioni meteo estreme, con temperature superiori ai 35 gradi Celsius e un'alta umidità, hanno messo a dura prova molti piloti nel GP dell'India, Jorge Martín, ad esempio, ha avuto bisogno di assistenza per riprendersi dopo lo sforzo.

Pol Espargaró ha ammesso di aver dovuto limitarsi durante la gara, perdendo circa mezzo secondo al giro a causa della sua debolezza fisica in seguito all'infortunio, ma anche per via delle condizioni meteo e dell'alta umidità. Il pilota è riuscito comunque a tagliare il traguardo al 13° posto e riconoscendo che questo rallentamento fa anche fa parte del processo di recupero.

Tuttavia Espargaró ha descritto la gara di domenica come estremamente impegnativa dal punto di vista fisico. Durante la gara il suo battito cardiaco ha raggiunto 198 pulsazioni al minuto, una frequenza che non aveva mai sperimentato prima, nemmeno durante i suoi allenamenti quotidiano in bicicletta. Espargaro si è visto sorpreso e anche un po' spaventato, ammettendo che, al di là delle sue personali condizioni attuali, la gara in India è stata un vero e proprio calvario.

A proposito di calvari, anche Marc Marquez non se la sta passando bene, tuttavia lo spagnolo ha dichiarato di non volersi prendere un anno sabbatico.