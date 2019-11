Pogeo Racing Zeus, l'Alfa Romeo 4C non è mai stata così sexy

I tuner della Pogea Racing hanno preso nelle loro mani l'Alfa Romeo 4C, una sportiva già di per sè priva di compromessi, a l'hanno rielaborata per ottenere un gioiello davvero impressionante. La Aklfa Romeo 4C Zeus by Pogea Racing. Un nome da divinità per un auto super esclusiva, perché di queste elaborazioni ne saranno prodotte solamente 10.

La Alfa Romeo 4C in versione Zeus si fa notare immediatamente, con un look tanto spudorato quando affascinante grazie alla colorazione Petrol Volturi Pearl. L'uso smodato della fibra di carbonio mette ulteriormente a dieta la sportiva, che qua pesa addirittura 80Kg in meno. E pensare che già la 4C originale, complice la rimozione di aria condizionata e servosterzo, era un peso piuma. L'Alfa Romeo 4C Zeus pesa appena 899Kg.

Il motore è un 1750 da 4 cilindri, una bestia da 350 CV e 465 Nm di coppia. Lasciate da parte la calcolatrice, il calcolo ve lo facciamo noi: sono 110CV e 115 Nm in più rispetto alla sportiva base.

Il look non si distingue solo per la particolare verniciatura, di cui comunque troviamo richiami anche nell'abitacolo, ma anche per i cerchi in lega da 18 pollici e 19 pollici, rispettivamente in posizione anteriore e posteriore.

La Zeus viaggia alla velocità di una saetta: tocca i 304 Km/h di velocità massima, mentre scatta da 0 a 100 Km/h in appena 3,4 secondi, e con 8,1 arriva ai 200Km/h.

La buona notizia è che per avere un'Alfa Romeo 4C pompata in questa maniera "basta" spendere 50.000 euro. Ovviamente la 4C da modificare ce la dovete mettere voi, parliamo del solo costo per le modifiche che apporterà la Pogea Racing. E forse trovare il materiale "grezzo" da far trasformare alla Poegeo non sarà un'operazione semplice, Alfa ha dismesso la vendita della 4C in Italia, nonostante continui a produrla nel Ben Paese per altri mercati.