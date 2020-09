PODBike lancia la e-bike a quattro ruote che non teme freddo e pioggia

Il mondo della micromobilità elettrica è in grande fermento, un gigantesco cantiere aperto che sforna costantemente nuove idee e soluzioni per il futuro. L’ultima novità a tal proposito è la PODBike Frikar, una mini auto elettrica a pedali, o una e-bike a quattro ruote se preferite.

Non è la prima volta che vediamo un velomobile, veicoli carenati in modo aerodinamico che permettono al conducente di sedersi come in una normale auto, con la differenza che a spingere il tutto ci sono i pedali e i nostri muscoli. La Frikar di PODBike però è molto particolare, visto che è anche elettrica.

Funziona esattamente come una e-bike e assiste la velocità fino a 25 km/h, anche se in discesa può toccare tranquillamente i 60 km/h secondo i produttori. Il pacco batterie installato all’interno del telaio permette un’autonomia compresa fra i 60 e i 90 km, a seconda del grado di assistenza e delle condizioni della strada, c’è però la possibilità di installare diverse batterie per aumentare il range. Inoltre abbiamo diversi comfort come il filtro dell’aria e il riscaldamento.

Un veicolo certamente interessante, lungo appena 2,3 metri e largo 84 centimetri, in pratica se tutti ne avessimo uno ridurremmo il traffico cittadino di un terzo, visto il poco ingombro. Inoltre la copertura ci ripara anche da pioggia e altri eventi atmosferici, possiamo dunque utilizzare il Frikar in ogni condizione. Verrà prodotto a partire da inizio 2021, il costo per prenotarlo è di 300 euro, poi si dovrebbe arrivare a un totale di circa 5.000 - IVA e optional a parte.