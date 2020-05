Con pochi euro questi ragazzi hanno realizzato un'ottima Ferrari funzionante

Sul web sembra essere impazzata una nuova moda. Un certo numero di giovani appassionati di auto ha di recente cominciato a dilettarsi con la costruzione di supercar o hypercar in cartone. Certo, questa non è una novità ma, tramite alcune ingegnose soluzioni, le vetture sono in grado persino di muoversi.

Acquistare una supercar che costa centinaia di migliaia di euro non è un affare per tutti, e alcune persone che magari potrebbero permetterselo non trovano che questo sia un investimento oculato. Insomma, diciamo che il 99 percento degli esseri umani non acquisterà mai un'auto tanto costosa, ma nel restante 1 percento ci sono tanti appassionati di quattro ruote, magari vietnamiti.

Sì, perché alcuni ragazzi del Vietnam hanno deciso di ovviare al problema mettendo insieme una Ferrari di cartone dal costo di appena 100 euro. La parte migliore del progetto è sicuramente l'equipaggiamento di fari a LED anteriori e posteriori. Inoltre la "supercar italiana" è in grado di muoversi autonomamente, e non fatichiamo a credere che un accrocco simile possa essere addirittura omologato in Paesi "elastici" come gli Stati Uniti.

In ogni caso, quella del video in alto è un'opera che vuole ricreare l'incredibile Ferrari FXX K Evo, un bolide mosso da un poderoso V12 da 6,2 litri il quale è in grado di produrre ben 860 cavalli di potenza a 9.200 rpm. Nel caso voleste dare un'occhiata a invenzioni simili vi consigliamo di andare sul canale YouTube NHET TV, dove sono state mostrate anche una Lamborghini Aventador e una Bugatti Chiron, tutte in cartone ovviamente.

Passando alle cose serie, vi rimandiamo alla recente apertura di un'asta concernente una rarissima Lamborghini Countach LP500 S del 1984, che immaginiamo i collezionisti non vogliano assolutamente lasciarsi sfuggire. Restando all'interno della casa automobilistica italiana, vi suggeriamo di segnare in rosso il prossimo 7 maggio, data nella quale Lamborghini presenterà una vettura nuova di zecca. Siete avvisati.