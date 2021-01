La nuova Corvette C8 Stingray arriva in Forza Horizon 4

Gli appassionati Corvette che giocano a Forza Horizon 4 stanno per ricevere un grande regalo: la nuova Corvette C8 Stingray arriverà nel gioco a partire dal 14 gennaio 2021 - cioè domani.

La serie Forza ci ha abituati a modelli davvero ben ricreati, sin nei minimi dettagli, e con la nuova Corvette C8 non dobbiamo aspettarci meno. Si tratta di un arrivo importante perché è una supercar che ha sradicato tutti i canoni classici della tradizione Corvette: ha un prezzo accessibile (magari non a tutti ma comunque di molto inferiore a tante altre supercar rivali), ha un design rinnovato nel profondo e monta per la prima volta nella storia seriale della Corvette un motore centrale.

Tutti elementi che hanno fatto storcere il naso a molti puristi, allo stesso tempo però hanno gasato tantissimi altri appassionati - e molti fra questi dal 14 gennaio potranno provare l’ebbrezza di guidare la C8 su Forza Horizon 4. A muovere la vettura abbiamo un motore V8 da 6.2 litri e 637 Nm di coppia, grazie al quale è possibile percorrere lo 0-96 km/h sotto i 3 secondi. Il quarto di miglio, i nostri 400 metri, si percorre invece in 11,2 secondi, mentre la velocità massima è stimata in 312 km/h.

La nuova C8 Stingray raggiunge così le altre Corvette presenti nel gioco, quelle del 1953 e del 1960, e ancora la Stingray 427 del ‘67, le Z06 del 2002 e del 2015, la C7 Z51 del 2020 più tutte le ZR1 uscite dal 1970 in poi.