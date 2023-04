Poca autonomia auto elettriche? 'A quasi tutti i guidatori bastano batterie piccole'

Fra le maggiori critiche nei confronti delle auto elettriche vi è quella della scarsa autonomia. Ad oggi sul mercato solo le vetture più costose possono godere di una batteria dalla lunga durata, mentre la maggior parte delle auto è dotata di una ricarica che dura in media 200/300 km.

In Cina è già in produzione la batteria con un'autonomia da 1.000 km, ma come accennato sopra sarà riservata solamente ad una clientela di nicchia in grado di spendere svariate migliaia di euro.

Nello studio condotto da Willett Kempton dell'Università del Delaware, pubblicato sulla rivista Energies, sono stati presi in considerazione 333 conducenti con veicoli termici, esaminando le loro abitudini di guida dal 2004.

Ci si è in particolare soffermati sulle esigenze di chilometraggio annuale e ne è emerso che il 37,9% dei conducenti avrebbe bisogno di un veicolo con un'autonomia relativamente ridotta, quindi da 230 km, come ad esempio la Nissan Leaf, soddisfacendo pienamente le proprie esigenze.

Kempton ha sottolineato una cosa ovvia, ma che comunque è bene ribadire: veicoli con pacchi batterie più piccole e quindi con autonomia ridotta, sono meno costosi, più facili da produrre e meno inquinanti.

Inoltre, i veicoli con batterie maggiori, quindi più durature, sono anche quelli più pesanti e di conseguenza rischiosi per gli altri automobilisti, motociclisti o pedoni in caso di incidenti. Un allarme che è stato lanciato da tempo negli Usa, visto che a volte una sola batteria può pesare quanto un'utilitaria.

La speranza di Kempton è che questa ricerca, seppur limitata, possa modificare il punto di vista dei produttori delle auto e nel contempo anche degli stessi automobilisti, che spesso soffrono di “ansia da autonomia” una volta a bordo di un EV.

Ovviamente l'autonomia da 200/300 km può essere perfetta per chi utilizza l'auto in paese o magari si sposta dalla provincia alla città per recarsi a lavorare, facendo un centinaio di km al giorno. Per chi invece usa frequentemente la vettura macinando 200/300 km ogni giorno, sarebbe ovviamente più indicata un'autonomia maggiore.