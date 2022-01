Questo pneumatico Goodyear ha il 70% di materiali sostenibili: entro il 2030 il 100%

Goodyear sta lavorando a un importante obiettivo: realizzare un pneumatico al 100% in materiale sostenibile entro il 2030. La strada per il goal finale è ancora lunga, oggi però i passi compiuti dall'azienda hanno portato a un pneumatico realizzato con il 70% di materiali a ridotto impatto ambientale.

Lo ha annunciato The Goodyear Tire & Rubber Company, un traguardo possibile a diverse innovazioni che possiamo considerare all'avanguardia nel settore. Parliamo di un pneumatico che contiene 13 ingredienti principali in 9 diversi componenti. Solitamente il nerofumo è incluso nei pneumatici per rinforzare la loro mescola e contribuire ad aumentare la durata, si ottiene però bruciando diversi prodotti petroliferi. In questo nuovo prodotto Goodyear abbiamo un nerofumo ottenuto da metano, anidride carbonica e olio vegetale. Le prime valutazioni indicano una riduzione delle emissioni di carbonio rispetto agli attuali metodi di produzione del nerofumo, inoltre si impiegano materie prime a base biologica o di materiali di rifiuto.

La società ha poi usato l'olio di semi di soia, che aiuta a mantenere la mescola flessibile a temperature variabili, oltre a una varietà unica di silice prodotta dalla cenere della lolla di riso, un sottoprodotto della lavorazione del riso che viene spesso scartato e smaltito nelle discariche. Infine il poliestere è stato riciclato da bottiglie e altri rifiuti di plastica, perfettamente utilizzabile per le corde dei pneumatici.

A oggi si tratta di un prodotto puramente dimostrativo, simboleggia però l'impegno che Goodyear pone nel rispetto per l'ambiente, in vista di un futuro sempre più green. A proposito di gomme Goodyear: siamo stati al Circolo Polare Artico a vedere come Goodyear testa le sue gomme invernali, scoprendo un mondo che prima ci era sconosciuto. Sempre parlando di innovazione invece vi consigliamo di leggere dei nuovi pneumatici Goodyear per auto elettriche.