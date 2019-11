Pneumatici, scatta domani l'obbligo per le gomme invernali o catene: cosa si rischia

Scatta domani, venerdì 15 novembre, l'obbligo di dotarsi di pneumatici da neve o catene, come previsto dall'ordinanza del Ministero dei Trasporti in cui obbliga gli Enti a "'prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio''.

L'obbligo si applica fuori dai centri abitati e si estende fino al prossimo 15 Aprile, salvo proroghe temporali causate da condizioni climatiche avverse o delle strade, come sui tratti montani.

Un'indagine commissionata da Facile a mUp Research e Norstat ha svelato che nell'ultimo anno 1,2 milioni di automobilisti hanno guidato senza essere dotati dei dispositivi prescritti dalla legge. Di questi, 471mila hanno ammesso di essersene semplicemente dimenticati, e 397mila hanno dichiarato di non essersi messi in regola in quanto "non potevano permettersi di acquistare gomme invernali o quattro stagioni, o catene da neve".

Come riconoscere i pneumatici da neve e cosa si rischia

I pneumatici da neve sono identificati dalla marcatura M+S (o M.S o M&S, varia a seconda del costruttore) sul fianco, a cui potrebbe aggiungersi un pittogramma alpino come una montagna, un fiocco di neve o altro.

Assogomma raccomanda di montare sempre quattro pneumatici invernali e non solo due sull'asse di trazione come fatto da molti, in quanto in questo modo è possibile ottenere comportamenti omogenei, stabilità in curva ed in frenata.

In caso di mancato rispetto della legge sono previste multe da 85 a 338 Euro.