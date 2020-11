Pneumatici invernali in sconto: con Goodyear fino a 100 euro di vantaggi

Come ogni anno, lo scorso 15 novembre è entrato in vigore l’obbligo di avere a bordo catene da neve oppure di montare pneumatici invernali omologati, su tutte quelle strade italiane che lo prevedono. Ebbene Goodyear ha lanciato una promozione che vi permette di risparmiare fino a 100 euro sui vostri nuovi pneumatici stagionali.

Nonostante le difficoltà legate al Coronavirus, il Governo ha deciso di non modificare le date dell’obbligo nel corso di questo anno - anche perché si parla di sicurezza stradale. Dal 15 novembre si andrà così avanti fino al 15 aprile prossimo, se non avete ancora prenotato i vostri pneumatici invernali o 4 Stagioni potete ancora farlo entro il 30 novembre con uno sconto che può arrivare fino a 100 euro presso i rivenditori aderenti Goodyear.

Sul sito creato appositamente per l’offerta da Goodyear potete creare il vostro buono sconto da presentare in officina, anche se sarà valido solo sull’acquisto di 4 pneumatici in blocco. Con cerchi da 16”, lo sconto è di 25 euro, con 17” di diametro arriviamo a 50 euro, con cerchi da 18” invece tocchiamo gli 80 euro. Con cerchi con diametro da 19” o superiore avete i 100 euro di sconto pieni. Come dice Goodyear, “Bentornato Inverno!”.